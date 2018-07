Scherma, Mara Navarria MAMMA MONDIALE! Campionessa del mondo nella spada, apoteosi a 33 anni!

Prima giornata di medaglie ai Mondiali di scherma di Wuxi e primo oro per l’Italia. Mara Navarria è la nuova Campionessa del Mondo di spada femminile, dopo aver sconfitto in finale la rumena Ana Maria Popescu con il punteggio di 13-9. Un vero e proprio capolavoro quella della friulana, che ha chiuso con il massimo risultato la sua miglior stagione della carriera, centrando anche la conquista della Coppa del Mondo.

Una vittoria di grandi sacrifici, con Mara che ha saputo tornare competitiva dopo la nascita di suo figlio, che ha saputo ripartire dopo la morte del suo maestro Oleg Pouzanov e dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi. A 33 anni si è tolta la soddisfazione più grande della carriera, centrando anche la prima medaglia importante a livello individuale.

Una finale molto combattuta, che l’azzurra ha saputo gestire con tranquillità. Alla prima pausa Navarria si è trovata sotto per 3-2, per poi cominciare la sua rimonta ed arrivare sul 7-7 al termine dei seconda pausa. Da quel momento Mara è stata perfetta allungando sul 12-9 e poi gestendo al meglio il vantaggio, per poi liberare le lacrime e l’urlo di gioia per una vittoria meravigliosa.

In semifinale Navarria aveva superato la svizzera Staehle (bronzo con l’americana Hurley) con il punteggio di 15-8. Un assalto totalmente dominato dall’azzurra, che ha condotto con molta tranquillità e senza mai avere un attimo di difficoltà. In precedenza la nativa di Udine si era resa protagonista di una bella vittoria nei quarti di finale contro l’estone Katrina Lehis. La friulana ha sconfitto per 15-9 la campionessa d’Europa in carica, accedendo così alla zona medaglie. Negli ottavi, invece c’era stato il successo sull’americana Katharine Holmes sempre per 15-9, mentre nei primi due assalti a cedere erano state l’ungherese Anna Kun (15-9) e la francese Auriane Mallo (15-11).

Sedicesimi di finale fatali per Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. Una stagione purtroppo negativa per Fiamingo, ancora sconfitta da Ana Maria Popescu (15-9) proprio come qualche settimana fa agli Europei; mentre Rizzi si è arresa all’ultima stoccata contro la francese Laurence Epee (15-14). Giulia aveva battuto al primo turno nel derby azzurro Alberta Santuccio per 15-11.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti