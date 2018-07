Russia-Croazia, Mondiali 2018: programma, orario e su che canale vederla in tv

Sabato 7 luglio, alle ore 20.00 allo Stadio Olimpico Fist di Sochi, scenderanno in campo i padroni di casa della Russia e la Croazia per l’ultimo quarto di finale di questi Mondiali 2018.

I russi sono reduci dal sorprendente successo nella lotteria dei calci di rigore contro la Spagna. Protagonista assoluto del confronto il portiere Igor Akinfeev, capace di neutralizzare due tiri degli iberici. Stesso esito favorevoli per i croati, opposti ai coriacei danesi. Rakitic ed un Subasic sontuoso hanno portato la formazione dei Balcani fino a questo punto e c’è da scommettere che non vorranno lasciarsi scappare l’occasione. Un confronto aperto ad ogni risultato che potrebbe garantire grande spettacolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Russia-Croazia, quarto di finale dei Mondiali 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 LUGLIO

20.00 Russia-Croazia

RUSSIA-CROAZIA: COME VEDERE LA PARTITA DI OGGI IN TV

Russia-Croazia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ivica Drusany / Shutterstock.com