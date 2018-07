Volley, l’Italia verso i Mondiali: le azzurre convocate per il primo collegiale. Egonu e compagne iniziano il cammino

Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che inizierà lunedì 9 luglio al Centro Onesti di Roma. Le ragazze rimarranno nella capitale fino al 20 luglio in quello che è il primo raduno in vista dei Mondiali in programma a ottobre in Giappone. Non ci sono grosse novità, le azzurre sono praticamente le stesse che hanno disputato la Nations League conclusa al sesto posto, a un soffio dalla qualificazione alla Final Six.

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro, Carlotta Cambi

OPPOSTI: Paola Egonu, Serena Ortolani

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Anastasia Guerra, Miriam Sylla, Sylvia Nwakalor

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Marina Lubian, Sarah Fahr

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale













(foto FIVB)