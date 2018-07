Rally Finlandia 2018: il Mondiale riparte dopo la pausa. Sebastien Ogier prova a ricucire su Thierry Neuville

Dopo oltre un mese e mezzo riparte il Mondiale WRC. Mancano sei appuntamenti, cinque in Europa prima della chiusura in Australia. Nel weekend si riparte dalla Finlandia, teatro del duello tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Il belga conduce con 27 punti di margine sul francese, quattro volte campione del Mondo in carica.

Riparte soprattutto la sfida tra Hyundai e Ford. La pausa non è stata tale per i due team, che in Finlandia porteranno diversi aggiornamenti per consentire ai loro due piloti principali di giocarsi al meglio le chance di titolo. Il team M-Sport è da giorni nel paese scandinavo per finalizzare dei test aerodinamici cominciati nella galleria del vento a Charlotte al fine di perfezionare il nuovo retrotreno. Le prove sono state positive e al momento soltanto Ogier disporrà di questa novità, sintomo degli sforzi che il team sta concentrando sul francese per confermare il titolo dello scorso anno.

Ma Hyundai non è stata a guardare e anche la i20 proporrà un aggiornamento che riguarderà il differenziale centrale. Anche in Corea non si sta lasciando nulla al caso: nell’ultimo fine settimana, infatti, il team ha preso parte con Hayden Paddon al Rally di Estonia, valido a fini nazionali, proprio per testare la nuova vettura su percorsi e in condizioni simili a quelle presenti in Finlandia.

In Estonia, dove ha vinto il padrone di casa Ott Tanak con la Toyota, primo outsider in vista del prossimo weekend, c’era anche la Citroen, con Craig Breen, anche in questo caso per testare le novità alla parte anteriore della vettura.

L’obiettivo di tutti i team è chiaro: farsi trovare pronti per il rush finale del Mondiale a cominciare dalla dura tappa finlandese.













