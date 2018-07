F1, Ferrari ora bisogna vincere! Le Rosse per dedicare il successo a Sergio Marchionne, in Ungheria per l’ex Presidente

La Ferrari piange la morte di Sergio Marchionne, ex Presidente che negli ultimi giorni era ricoverato a Zurigo in condizioni drammatiche. Il manager è spirato all’età di 66 anni a causa di un male incurabile e la sua dipartita lascia un vuoto importante nell’imprenditoria italiana, soprattutto a Maranello e in casa FIAT. La scomparsa del dirigente d’azienda è stata accolta con tristezza in tutto il mondo dove Mr. Marchionne era ammirato per le sue doti e per le capacità dimostrate in oltre tre lustri di grandi successi. Gli è mancata soltanto una gioia in una carriera di assoluto spessore: vincere un Mondiale di Formula Uno. Lo strapotere della Mercedes ha reso difficile la rincorsa delle Rosse verso il titolo iridato e soltanto quest’anno è stato ricucito il gap con le Frecce d’Argento, con le Rosse seriamente in lotta per il trofeo.

Anzi il Cavallino Rampante sembra essere leggermente avanti sotto il profilo tecnico rispetto allo storico rivale ma ora serve uno scatto deciso in avanti per poter seriamente soffiare il primato a Lewis Hamilton. Sebastian Vettel non deve più commettere errori e deve spingere la Ferrari verso il primo posto, verso quella apoteosi che purtroppo manca addirittura dal 2007 quando a imporsi fu Kimi Raikkonen. Il Circus sarà protagonista nel weekend del 27-29 luglio con il GP di Ungheria, dodicesima tappa del Mondiale F1: sull’angusto tracciato dell’Hungaroring tutta la Ferrari vorrà confezionare una prestazione vincente per dedicare il successo al compianto Sergio Marchionne, Sebastian Vettel deve ritrovarsi e condurre la sua monoposto fin sotto la bandiera a scacchi, davanti a tutti.













FOTOCATTAGNI