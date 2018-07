F1, addio a Sergio Marchionne. Aveva 66 anni

E’ un giorno triste per l’Italia intera: è morto Sergio Marchionne, ricoverato da tempo in terapia intensiva all’Universitatsspital, l’ospedale universitario di Zurigo. È quanto si apprende da “Repubblica“, che ha annunciato il decesso dell’ex amministratore delegato di FCA, gruppo guidato per ben 14 anni. Aveva appena compiuto 66 anni.

Marchionne era stato ricoverato circa un mese fa per un intervento alla spalla destra, per il quale era previsto un breve periodo di convalescenza. Le sue condizioni, però, sono improvvisamente peggiorate nei giorni scorsi, al punto che il passaggio di testimone al timone del gruppo FCA in favore di John Elkann è avvenuto in tempi rapidissimi e con urgenza, facendo emergere il quadro di una situazione definita irreversibile. Oggi la triste notizia della sua morte.

Il cordoglio dello stesso John Elkann a Televideo Rai: “E’ accaduto ciò che temevamo. Addio all’uomo e all’amico“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI

roberto.santangelo@oasport.it