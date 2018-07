Queen of the Beach 2018. Ad Alba Adriatica si assegna il titolo di “regina della sabbia”

Torna puntuale l’appuntamento con l’unico torneo di beach volley che decreta un solo vincitore, il Queen of the Beach che quest’anno si distacca dal King of the Beach che verrà disputato più avanti. Il palcoscenico è quello della beach arena Europa Acciai per l’Offertevillaggi.com Queen of the beach organizzato da Beach Sport e Fulvio Taffoni che scatta questo pomeriggio (per oggi è prevista anche una sessione notturna di gare) per concludersi domani, sempre nel pomeriggio, con le finali.

La prima gara del torneo che vedrà la campionessa in carica Silvia Leonardi in coppia con Eleonora Annibalini affrontare Giulia Toti e Daniela Rinaldini. Si giocherà con la formula del tutti contro tutti, con le partite di qualificazione che si giocheranno con i primi due set ai 15 punti e l’eventuale terzo agli 11. La beach arena Europa Acciai situata allo stabilimento Al Faro è ad ingresso gratuito con 1000 posti a sedere, con gli incontri che si giocheranno oggi, anche in notturna.

Al via, oltre a Silvia Leonardi, regina in carica, che ha vinto la tappa inaugurale del campionato Italiano assoluto a Lecce, Elena Colombi e Sara Breidenbach, Giulia Toti e Jessica Allegretti, Debora Allegretti ed Eleonora Annibalini: di fatto gran parte dei podi delle tre tappe del campionato italiano fin qui disputate più qualche outsider di lusso. Tanta qualità con la variabile delle giovani new entry alla XV edizione del Queen of the beach che potrebbero essere la piacevole sorpresa per la vittoria finale.

Questa la composizione dei tre giorni e il programma di gare di oggi:

GIRONE A: Silvia Leonardi, Eleonora Annibalini, Daniela Rinaldini, Giulia Toti

GIRONE B: Jessica Allegretti, Giada Godenzoni, Silvia Aime, Sara Breidenbach

GIRONE C: Giulia Loprieno, Sara Leoni, Debora Allegretti, Elena Colombi

CALENDARIO GARE

ore 15.00 Leonardi/Annibalini-Rinaldini/Toti

ore 15.40 J. Allegretti/Godenzoni-Aime/Breidenbach

ore 16.20 Loprieno/Leoni-D. Allegretti/Colombi

ore 17.00 Leonardi/Rinaldini-Annibalini/Toti

ore 17.40 J. Allegretti/Aime-Godenzoni/Breidenbach

ore 18.20 Loprieno/D. Allegretti-Leoni/Colombi

ore 20.30 Leonardi/Toti-Rinaldini/Annibalini

ore 21.10 J. Allegretti/Breidenbach-Aime/Godenzoni

ore 21.50 Loprieno/Colombi-Leoni/D. Allegretti