Beach volley Queen of the Beach 2018, Alba Adriatica. Eleonora Annibalini è la nuova regina della spiaggia

Tutto in una settimana per Eleonora Annibalini che, sette giorni dopo aver conquistato il suo primo successo in una tappa del campionato italiano, si laurea Queen of the Beach sulla sabbia di Alba Adriatica, superando una concorrenza molto agguerrita.

L’atleta pesarese, con l’aiuto della prescelta Sara Breidenbach batte in finale 2-1 (21-23, 21-15, 15-8) la regina uscente Silvia Leonardi in coppia con Jessica Allegretti. Finale bella ed avvincente che ha appassionato il pubblico presente sulle tribune della beach arena Europa Acciai, allo stabilimento Al Faro. Primo set molto equilibrato concluso 23-21 per Leonardi –Allegretti ma la Annibalini e la Breidenback avevano fatto capire che non sarebbe stata una passeggiata per la regina uscente.

Infatti il secondo set, 21-15, era appannaggio di Annibalini, con la Breidenbach che a rete faceva valere altezza, fisicità e grande periodo di forma; vittoria netta. Il tie break, equilibrato nella fase iniziale, vedeva, dopo il cambio di campo, allungare, Eleonora e Sara che arrivavano sul 14-8, poi un attacco a rete della Breidenbach regalava il punto del trionfo ad Annibalini.