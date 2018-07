Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus: data, programma, orario e come acquistare i biglietti per l’evento

ULTIMA ORA: LA PRESENTAZIONE DI CRISTIANO RONALDO E’ STATA CANCELLATA!

Cresce l’attesa a Torino per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, nuovo giocatore della Juventus: il fenomeno portoghese ha già scaldato gli animi dei tifosi bianconeri che non vedono l’ora di abbracciare virtualmente il proprio idolo, colpo di mercato piazzato dalla società degli Anelli che ha portato a casa uno dei giocatori più forti al mondo, un nome in grado di scatenare le fantasie degli appassionati. CR7 si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Grecia mentre in Italia è già impazzita la Ronaldo mania con la vendita di magliette che sta procedendo a gonfie vele. Ora i tifosi aspettano solo di vedere la stella dal vivo ma quando arriverà Cristiano Ronaldo a Torino e quando verrà ufficialmente presentato? Vediamo nel dettaglio il programma.

PRESENTAZIONE CRISTIANO RONALDO: DATA, PROGRAMMA, ORARI

La presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo è alla Juventus è prevista per lunedì 16 luglio allo Juventus Stadium, alle ore 21.00. Sotto le stelle del capoluogo piemontese CR7 uscirà dal tunnel indossando la maglia bianconera con il suo nome e il suo numero prediletto. Prima dello show serale, per cui sono previsti anche spettacoli pirotecnici e di luce nonché musica e quant’altro, l’attaccante è atteso da altri momenti cruciali. Atterrerà all’aeroporto di Caselle con un volo privato in mattinata, poi si sottoporrà alle visite mediche presso il J Medical, nel primo pomeriggio si recherà alla Continassa e a Vinovo per un primo saluto ai compagni e allo staff tecnico, visionando anche le strutture. Nel tardo pomeriggio conferenza stampa allo Stadium.

COME ASSISTERE ALLA PRESENTAZIONE DI CRISTIANO RONALDO? COME COMPRARE I BIGLIETTI E I PREZZI

All’aeroporto e fuori dal J Medical sono previsti degli apparati di sicurezza per evitare una vera e propria ressa ad attendere Cristiano Ronaldo. Per la presentazione ufficiale allo Stadium sono disponibili i consueti 40mila biglietti, la capienza dell’impianto (che sarà sold-out). La Juventus deve ancora diffondere dei dettagli in merito ma si parla di biglietti con prezzi tra i 5 e i 15 euro che saranno venduti sul sito ufficiale della società.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com