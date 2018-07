Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus: cancellato l’evento, difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium

Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in mattinata a Caselle con un volo privato), poi si sottoporrà alle visite mediche e, dopo una capatina a Vinovo, terrà una conferenza stampa allo Stadium ma non seguirà lo show. La Juventus ha fatto sapere che la decisione non è legata all’ordine pubblico e che le forze dell’ordine avevano assicurato la propria disponibilità.

Dunque i tifosi dovranno aspettare il primo match casalingo di Serie A per l’atteso bagno di folla da riservare a Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti al mondo che ha sposato la causa dei Campioni d’Italia e che è pronto per deliziare tutti gli appassionati con i suoi colpi di genio. Qualche tifoso potrebbe però recarsi all’aeroporto o anche a Vinovo e alla Continassa per magari provare a strappare dei selfie e degli autografi.













Foto: calcio Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com