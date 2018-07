Pentathlon, Mondiali universitari Budapest 2018: la Polonia vince la staffetta mista, indietro le coppie italiane

I polacchi Marta Kobecka e Lukasz Gutkowski vincono la staffetta mista dei Mondiali universitari 2018 in corso di svolgimento a Budapest, Ungheria. I rappresentanti della Polonia hanno chiuso in rimonta chiudendo con 1447 punti, appena due in più di Russia 1 di Kseniia Fraltstova e Nikolai Matveev. Medaglia di bronzo per l’Egitto di Sondos Aboubakr e Sherif Nazeir con 1438.

Quarta posizione per gli irlandesi Eilidh Prise e Michael Healy a quota 1419, quinta per la Repubblica Ceca con 1399, sesta per la Francia con 1369. settima per Ungheria 2 con 1355, mentre chiude ottava Italia 2 di Emma Rinaudo e Riccardo Agazzotti con 1325 punti, dopo essersi trovati al secondo posto prima della laser run. Decimo posto finale per Italia 1 di Dalila Sciarra e Roberto Micheli con 1280 punti.

La gara ha preso il via con la prova di nuoto, dominata dalla coppia Russia 1 (Ksenila Fraltsova e Nikolai Matveev) con il tempo di 1:56.08 (318 punti), secondo posto per la Polonia con Marta Kobecka e Lukasz Gutkowski, mentre sono terzi Emma Rinaudo e Riccardo Agazzotti per Italia 2 con 1:57.41 e 316 punti. Ottavo posto per Italia 1 di Dalila Sciarra e Roberto Micheli con 1:58.86 e 313 punti.

Si è passati, poi, alla prova di scherma con Sondros Aboubakr e Sherif Nazeir davanti a tutti per l’Egitto con 32 vittorie e 16 sconfitte e 242 punti. Secondo posto per la coppia irlandese di Eilidh Prise e Michael Healy, mentre chiude al terzo posto Italia 2 con 28/20 e 227 punti. Quarto posto per Italia 1 con 26/22 e 218 punti.

Nella prova di equitazione Italia 2 chiude al primo posto con percorso netto e 300 punti, rimanendo a due sole lunghezze dall’Egitto (845 contro 843) che termina a pari merito. Perde terreno Italia 1 con 264 punti, ritrovandosi in ottava posizione prima della laser run.

Cambia tutto nella laser run con Russia 1 che vince in 11:23.27 (617 punti) davanti alla Polonia di Marta Kobecka e Lukasz Gutkowski che va a vincere la gara complessiva con 1447 punti e 614 nella laser run. L’Egitto chiude al quinto posto e centra il bronzo, mentre Italia 2 è solamente 13esima con 13:38.25 e 482 punti chiudendo ottava, con Italia 1 che chiude decima assoluta con il 12esimo tempo nella laser run in 13:35.19 e 485 punti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL PENTATHLON













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Emma Rinaudo FIPM