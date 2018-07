Pentathlon, Europei 2018: tre italiani su quattro passano alla finale maschile individuale di domenica

Passano tre italiani su quattro nelle qualificazioni per la prova individuale maschile per quanto riguarda i campionati europei di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Szèkesferhèrvàr, in Ungheria. Prova sofferta per i nostri rappresentanti che passano alla finale con Giuseppe Mattia Parisi, Riccardo De Luca e Nicola Benedetti Out, invece, Valerio Grasselli per una manciata di punti. La finale è in programma nella giornata di domenica 22 luglio, mentre domani saranno di scena le donne, con le quattro italiane che ieri hanno centrato senza problemi la qualificazione.

I RISULTATI

Nel Gruppo A miglior punteggio per il russo Aleksander Lesun con 1125 punti, davanti al britannico Joseph Choong con 1120 e al tedesco Marvin Faly Dogue con 1119. Si qualifica con il 13esimo posto il nostro Giuseppe Mattia Parisi con 1115 punti, mentre Riccardo De Luca è ripescato in 17esima piazza con 1113.

Nel Gruppo B chiude in vetta il russo Kiriil Belyakov con 1129 punti, davanti al francese Christopher Patte con 1127 e all’ucraino Denys Pavlyuk con 1121. 14esimo Nicola Benedetti con 1112 che si qualifica in extremis, mentre non ce la fa Valerio Grasselli, 19esimo a quota 1093, eliminato per un solo punto!

LE QUALIFICAZIONI

Nel primo gruppo le qualificazioni hanno preso il via con la prova di scherma. Miglior prestazione per il russo Aleksander Lesun con 18 vittorie e 6 sconfitte per 258 punti, davanti al britannico Joseph Choong e l’ucraino Pavlo Tymoschenko con 17/7 e 250 punti. Primo degli italiani Giuseppe Mattia Parisi, sesto con 13/11 e 218 punti. Solamente 19esimo Riccardo De Luca con 10/14 e 194 punti.

Seconda disciplina, il nuoto. Miglior prestazione per l’ucraino Yuriy Fedechko in 2:03.94 per 303 punti, davanti all’ungherese Bence Demeter in 2:04.23 (302) e il ceco Marek Grycz in 2:04.53 (301). 13esima posizione per Riccardo De Luca in 2:11.07 per 288 punti, mentre Giuseppe Mattia Parisi chiude 18esimo in 2:16.46 per 278 punti. I due italiani arrivano al laser run in nona posizione con Parisi e 15esima con De Luca che, quindi, è al limite dell’eliminazione.

Il laser run è stato vinto dallo spagnolo Joan Gispert in 11:06.10 per 634 punti con Riccardo De Luca secondo in 11:09.77 per 631, mentre Giuseppe Mattia Parisi risale splendidamente fino al quinto posto in 11:21.63 per 619 punti.

Nel secondo raggruppamento si è partiti con la prova di nuoto con il netto dominio del britannico James Cooke in 1:59.83 per 311 punti. Seconda posizione per il russo Kirill Belyakov in 2:03.90 (303) e il polacco Sebsatian Stasiak in 2:04.09 (302). Il primo degli italiani è risultato Valerio Grasselli in 2:09.06 (292) mentre Nicola Benedetti ha concluso al 26esimo ed ultimo posto con il tempo di 2:16.44 per 278 punti.

Si è passati, quindi, alla scherma, con Kirill Belyakov davanti a tutti con 18 vittorie e 7 sconfitte per 250 punti. Seconda posizione per il ceco Jan Kuf con 17/8 e 242 punti, mentre in terza ha chiuso il tedesco Alexander Nobis con 16/9 e 234 punti. Gli italiani chiudono al settimo posto con Valerio Grasselli con 14/11 (218) e al 12esimo con Nicola Benedetti con, a sua volta, 14/11 (218). Gli azzurri, dopo due terzi di qualificazioni, viaggiavano, rispettivamente, in nona e 15esima posizione, quindi anche’essi a rischio taglio.

Nel laser run miglior prestazione per il turco Burga Unal in 10:59.95 per 641 punti, davanti al francese Christopher Patte con 632. Settimo posto per Nicola Benedetti in 11:24.97 per 616 punti, mentre non va oltre il 23esimo posto Valerio Grasselli in 11:57.27 per 583 punti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL PENTATHLON













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pentathlon (sito FIPM)