Pattinaggio artistico, SHOCK Denis Ten! Muore a 25 anni accoltellato da due ladri in Kazakistan

Il pattinatore Denis Ten è morto quest’oggi a 25 anni. Una scomparsa a dir poco scioccante e ancor più assurda per le modalità. Ten è stato aggredito mentre si trovava in macchina ad Almaty da due ladri che hanno provato a rubare gli specchietti della sua automobile e che, al tentativo di difesa del kazako, hanno reagito accoltellandolo in maniera fatale. Ten è stato immediatamente soccorso dai passanti e portato in ospedale. Da lì la corsa verso la sala operatoria, dove l’atleta è morto per gli ingenti danni all’arteria femorale e per l’eccessiva quantità di sangue persa (oltre tre litri).

Un episodio scioccante e incredibile. Denis Ten, 25 anni, era una delle stelle più brillanti del firmamento del pattinaggio di figura. Bronzo olimpico a Sochi 2014, argento mondiale nel 2013 e bronzo mondiale nel 2015, il kazako aveva vinto anche cinque titoli nazionali e l’oro alle Universiadi e ai Giochi Asiatici. Quest’anno a PyeongChang, invece, a causa di problemi alla schiena, si era piazzato 27esimo.













Foto: Iurii Osadchi / Shutterstock.com