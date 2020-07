Pattinaggio artistico: Evgenia Medvedeva si allenerà temporaneamente a Mosca con Elena Buianova

Dopo il lunghissimo periodo di isolamento dettato dalla diffusione del Coronavirus Evgenia Medvedeva, atleta di spicco della Nazionale russa di pattinaggio artistico, ha fatto finalmente ritorno a Mosca. Come riporta il direttore generale della Federazione locale Alexander Kogan la pattinatrice, tornata nella madrepatria il 30 giugno, in attesa di tornare in Canada dal suo allenatore Brian Orser inizierà una collaborazione temporanea con Elena Buianova, coach della celeberrima scuola CSKA Mosca che ha allenato in carriera personalità come Adelina Sotnikova e Denis Ten.

Alcuni rumors nella stagione passata davano per certa una vera e propria transizione da parte della Vice Campionessa Olimpica proprio al CSKA. Tuttavia l’allenatrice ha prontamente smentito all’agenzia TASS un possibile trasferimento definitivo: “Finché i confini saranno chiusi, Evgenia sarà impegnata nella pista del CSKA sotto il mio controllo. Orser rimane il suo allenatore principale, non si parla di alcuna transizione. Questo non è nemmeno stato discusso e non se ne sta discutendo“.

