Pattinaggio artistico, Daisuke Takahashi ritorna alle competizioni dopo quattro anni

A volte ritornano. Il pattinatore giapponese Daisuke Takahashi, Campione del Mondo e medaglia di bronzo a Vancouver nel 2010, ha annunciato un clamoroso ritorno alle competizioni dopo aver interrotto l’attività agonistica al seguito delle Olimpiadi di Sochi 2014 concluse in sesta posizione. La notizia è stata comunicata dall’atleta stesso in occasione di una conferenza stampa organizzata a Tokyo il primo Luglio.

La decisione sembra essere maturata assistendo alle performance dei suoi avversari, protagonisti di un quadriennio a dir poco incredibile: “Guardare quei pattinatori di diversa provenienza e con diversi obiettivi mi ha ispirato. Voglio essere in forma e competitivo. Voglio pattinare”. Queste le parole pronunciate dall’atleta nel corso della conferenza stampa riportate dalla testata JapanTimes. “So che sarà difficile recuperare l’assenza di questi quattro anni” ha proseguito l’atleta, “Ma voglio spingere, allenarmi ed esibirmi per provare un senso di realizzazione, elemento che non sentivo quando ho smesso di gareggiare [..] Le Olimpiadi mi hanno ferito e non sono stato in grado di competere con il resto del mondo. Per quattro anni è stato così fino allo scorso anno, quando ho iniziato a pensare che per andare avanti era necessario partecipare attivamente alle competizioni”.

Daisuke Takashi, il quale compirà 33 anni il prossimo Marzo, verrà seguito dallo storico tecnico Utako Nagamitsu, iniziando dunque un nuovo percorso partendo dal basso partecipando alle sezioni regionali, sperando di poter partecipare da protagonista ai prossimi Campionati Nazionali giapponesi, auspicando una discesa in pista nell’ultimo gruppo insieme ai pattinatori del calibro di Keiji Tanaka, Takahito Mura, Shoma Uno e l’imperatore Yuzuru Hanyu.