Pallanuoto: il Settebello vince tre partite su tre a Cosenza. Battuta anche la Cina

Dominio tricolore per il Torneo di Cosenza di pallanuoto maschile. Il Settebello fa tre su tre e si aggiudica tutti i match della competizione amichevole in terra calabra: dopo Germania ed Olanda, battuta oggi la Cina per 10-5. Triplette per capitan Figlioli e per Andrea Fondelli, i protagonisti a livello di marcature dell’incontro. Restano in collegiale gli azzurri che ora si lanciano verso gli Europei di Barcellona, l’evento più importante di questo 2018.

ITALIA-CINA 10-5 (2-1, 3-0, 1-1, 4-3)

Italia: Nicosia, Dolce, Molina 1, Figlioli 3, Fondelli 3, Velotto, Renzuto 1, Gallo, N. Presciutti, Casasola 1, Echenique 1, Bertoli, Massaro, Alesiani. All. Campagna

Cina: Wu Honghui, Liu Yu, Chu Chengahao, Chen Jinghao 1, Xie Zekai 1, Sha Shi, Chen Zhongxian, Zhu Gelin, Chen Yimin, Liu Xiao 1, Zhang Chufeng 2, Tan Feihu, Peng Jiaho, Liang Zhiwei. All. Porobic

