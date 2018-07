Pallanuoto: il Settebello vince ancora. 9-5 all’Olanda nel Torneo di Cosenza

Seconda vittoria in due uscite per il Settebello nel Torneo amichevole di Cosenza. Gli azzurri, guidati da Sandro Campagna, davanti allo splendido pubblico calabro si sono imposti per 9-5 con l’Olanda. Prestazione più che positiva per gli azzurri, che, soprattutto nei primi due quarti, hanno dato spettacolo, chiudendo praticamente la questione: due reti a testa per Gallo, Molina e Di Fulvio. Domani l’ultima uscita, alle 12.30 contro la Cina.

OLANDA-ITALIA 5-9 (1-0, 1-5, 2-3, 1-1)

Olanda: Wagenaar, Van der Burg 1, Winkelhorst, Van der Horst, Van Ijperen 2, Lindhout, Gottemaker, Nispeling, Muller, Janssen 1, Lucas, Koopman 1, De Koff, Filipovic. All. Van Galen

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Molina 2, Figlioli, Fondelli 1, Velotto 1, Renzuto 1, Gallo 2, N. Presciutti, Bodegas, Echenique, Bertoli, Massaro, Alesiani. All. Campagna

Arbitri: Haentschel (Ger), Peris (Cro)

Note: sup. num. Olanda 4/8, Italia 5/8













