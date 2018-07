Pallanuoto, Europei 2018: un Settebello che si affida alle sue stelle per continuare a crescere verso Tokyo 2020

Pochi giorni e sarà diramata da Sandro Campagna la lista ufficiale dei convocati verso gli Europei di Barcellona di pallanuoto maschile che scatteranno ad inizio settimana prossima. La rosa degli azzurri è praticamente quella vista e rivista nelle ultime stagioni, con due aggiunte di grandissima qualità: i nuovi arrivi sono quelli di Gonzalo Echenique e Guillermo Molina, entrambi recchelini, che da pochi mesi hanno avuto il passaporto italiano e possono dunque giocare con la calottina del Settebello.

L’appuntamento europeo è ovviamente quello principale in questa stagione: tanti raduni di preparazione per arrivare a puntino a questa manifestazione per la banda di Campagna. Le altre uscite stagionali non sono state proprio al top: tanta delusione per le eliminazioni premature sia in Europa Cup che, di recente, ai Giochi del Mediterraneo. Per quanto riguarda i convocati, come detto, ci saranno davvero pochi cambiamenti rispetto alle altre manifestazioni di questo 2018: l’unica certezza al momento è l’assenza di Matteo Aicardi, una delle stelle della squadra.

Come centroboa sicuramente spazio a Michael Bodegas, da decidere se basterà l’italo francese o se come spalla bisognerà portare anche Giacomo Casasola, neo giocatore della Sport Management. Le altre stelle saranno i già citati Echenique e Molina, il capitano Pietro Figlioli, che ha firmato di recente il contratto con l’AN Brescia, e Francesco Di Fulvio. Come bocche da fuoco toccherà a Vincenzo Renzuto (tornerà a giocare in Italia, con la Pro Recco) ed Andrea Fondelli trovare più reti possibili, mentre in fase difensiva spazio al solito recupera palloni Alessandro Velotto. In porta, neanche a dirlo, Marco Del Lungo è una certezza, con Gianmarco Nicosia da riserva.













