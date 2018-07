Pallanuoto, i convocati del Settebello per il quadrangolare di Cosenza. Ultimo appuntamento prima degli Europei

L’amaro quinto posto dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Settebello ripartirà da Cosenza, dove ultimerà la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di pallanuoto si ritroverà in Calabria mercoledì 4 e vi resterà fino a giovedì 12, quando partirà per la Spagna.

Da venerdì 6 a domenica 8 inoltre, gli azzurri saranno impegnati in un quadrangolare con Cina, Olanda e Germania. Esordio il 6 alle 20 con la Germania, poi sfida all’Olanda il 7 alle 20, infine confronto con la Cina l’8 alle 12.30. Il CT Sandro Campagna ha convocato 18 atleti.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri chiamati in causa: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Nicholas Presciutti, Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo, Gianmarco Nicosia, Alessandro Velotto, Vincenzo Dolce, Matteo Aicardi, Jacopo Alesiani, Michael Bodegas, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Francesco Massaro, Gullermo Molina, Goran Volarevic, Vincenzo Renzuto Iodice.













Foto: Renzo Brico

robertosantangelo@oasport.it