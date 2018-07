Mondiali 2018: Svezia-Svizzera, la grande occasione per entrambe di diventare la rivelazione del Mondiale

Ormai siamo arrivati all’ultima giornata degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, infatti domani (martedì 3 luglio) le sfide Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra chiuderanno il programma del primo turno ad eliminazione diretta. La partita pomeridiana delle 16 si giocherà a San Pietroburgo e vedrà incontrarsi gli svedesi del CT Andersson e gli elvetici guidati da Petkovic.

Sarà il terzo derby europeo degli ottavi di finale, i primi due si sono decisi solo ai calci di rigore e si preannuncia un grande equilibrio anche nel match di domani. La Svezia probabilmente non era tra le indiziate a passare il primo turno tuttavia ha addirittura chiuso al primo posto un girone con Germania e Messico, collezionando due vittorie senza subire gol contro Corea del Sud e Messico ed una sconfitta subita contro la Germania solo nei minuti di recupero. Gli svedesi hanno dimostrato una solidità difensiva notevole e anche una spiccata abilità a colpire sulle palle inattive grazie alla stazza degli scandinavi ed alla qualità nei cross di Forsberg. I ragazzi guidati da Andersson sono molto organizzati e in una partita secca in cui possono difendersi per poi sfruttare ogni minimo errore degli avversari sono molto pericolosi nonostante un tasso tecnico non elevatissimo.

Gli svizzeri si presentano alla partita di domani dopo il secondo posto nel gruppo E, piazzandosi alle spalle del Brasile (con cui hanno pareggiato 1-1) e davanti ai serbi e ai costaricensi. I rossocrociati hanno costruito la qualificazione grazie alle prime due partite, nelle quali hanno prima bloccato i verdeoro e poi hanno rimontato la Serbia vincendo in extremis lo scontro diretto che ha consegnato agli elvetici di staccare il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. Shaqiri è sicuramente la stella della squadra, il fantasista elvetico può decidere la partita in qualsiasi momento con le sue giocate per liberare i compagni o per concludere in porta. Contro la Svezia non ci saranno Lichsteiner e Schaer causa squalifica dopo le ammonizioni subite contro la Costa Rica. Al loro posto dovrebbero giocare Lang e Djourou.

Foto: AGIF – Shutterstock.com