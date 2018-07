VIDEO Neymar spaziale, che gol in Brasile-Messico: tacco per Willian e poi insacca sotto porta! Show agli ottavi di finale

Neymar ha segnato il gol dell’1-0 in Brasile-Messico, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La stella dei verdeoro ha preso palla al limite dell’area, ha spiazzato la difesa avversaria con un tacco liberando Willian che è entrato in area, ha rimesso il pallone in mezzo e Neymar ha insaccato. Di seguito il VIDEO del gol di Neymar in Brasile-Messico.

