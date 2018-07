Pallanuoto femminile, Spido Dutch Trophy 2018: pareggio e secondo posto finale per il Setterosa

Pareggio per 8-8 con l’Ungheria per il Setterosa nell’ultima giornata dello Spido Dutch Trophy di Rotterdam, torneo amichevole per le nazionali di pallanuoto femminile. Le azzurre dominano in lungo e in largo, sono addirittura avanti per 7-4 al termine del terzo quarto, ma alla fine la rimonta magiara arriva negli ultimi minuti, con addirittura il Setterosa costretto a rincorrere (pareggio di Bianconi allo scadere). Azzurre seconde nel torneo.

Mercoledì 4 luglio

USA-Italia 10-4 (3-0, 2-1, 2-2, 3-1)

Olanda-Ungheria 10-6 (1-3, 1-2, 5-0, 3-1)

Giovedì 5 luglio

Unghera-USA 9-17 (3-3, 2-5, 2-5, 2-4)

Olanda-Italia 7-8 (3-0, 2-3, 1-3, 1-2)

Venerdì 6 luglio

Italia-Ungheria 9-9 (4-1, 2-3, 1-3, 2-2)

Olanda-USA 9-17

Classifica

1. USA 9 punti

2. Italia 4 punti

3. Olanda 3 punti

4. Ungheria 1 punto













