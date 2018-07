Pallanuoto femminile, Spido Dutch Trophy 2018: grande Setterosa! Olanda rimontata e battuta 8-7

Pronto riscatto del Setterosa nella prima partita davvero importante dello Spido Dutch Trophy: dopo la sconfitta degli USA, che comunque non affronteremo agli imminenti Europei di Barcellona, questa sera è arrivata la vittoria contro l’Olanda, selezione che ritroveremo nello stesso raggruppamento della rassegna continentale. L’Italia ha vinto in rimonta per 8-7.

Sotto 0-3 a fine primo quarto, le azzurre hanno iniziato una lenta ma continua rimonta pervenendo al pari a fine terzo periodo. Nell’ultimo tempo il sorpasso e la vittoria finale. Mattatrice della sfida, con una tripletta, Silvia Avegno. Doppiette per Roberta Bianconi e Rosaria Aiello e gol di Chiara Tabani.

Di seguito il tabellino della sfida:

OLANDA-ITALIA 7-8 (3-0, 2-3, 1-3, 1-2)

Olanda: Aarts, M. Megens 2, D. Genee 1, Van der Sloot, Wolves, Stomphorst 2, Rogge 2, Sevenich, Joustra, Koolhaas, Voorvelt, Sleeking, Willemsz. CT. Havenga.

Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti, Avegno 3, Queirolo, R. Aiello 2, Picozzi, Bianconi 2 (1 rig.), Emmolo, Palmieri, Cotti, Dario, Lavi, Gragnolati. CT. Conti.

Arbitri: Dutilh-Dumas (Ned) e Gransjean.

Note: sup. num. Olanda 3/10, Italia 5/10. Rigori: Italia 1/1.













Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it