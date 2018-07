Volley, Final Six Nations League 2018: gli USA eliminano la Polonia, il Brasile surclassa la Serbia

A Lille (Francia) prosegue la Final Six della Nations League 2018 di volley maschile. Si giocano due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate si affronteranno poi nelle semifinali incrociate. Di seguito i risultati della seconda giornata.

POOL A:

Brasile vs Serbia 3-0 (25-16; 28-26; 25-19)

I Campioni Olimpici si qualificano alle semifinali dominando la partita contro gli slavi, capaci di tenere botta soltanto nel secondo set. I verdeoro si impongono con grande autorevolezza dopo aver perso ieri contro la Francia al tie-break. Ora Francia-Serbia sarà un vero e proprio spareggio: chi vince passa il turno, chi perde viene eliminato (i transalpini potrebbero però permettersi un ko al quinto set). La differenza viene fatta dagli 8 punti di uno scatenato Lucas Saatkamp, 14 marcature per Wallace De Souza nello scacchiere tenuto da Bruninho. Aleksandar Atanasijevic (17 punti) e Marko Ivovic (13 punti) non bastano alla Serbia.

CLASSIFICA: Brasile 1 vittoria (4 punti), Francia 1 vittoria (2 punti), Serbia 0 vittorie (0 punti). Domani: Francia-Serbia.

POOL B:

USA vs Polonia 3-0 (28-26; 25-17; 25-18)

C’è partita solo nel primo set, poi la corazzata stelle e strisce surclassa i Campioni del Mondo che vengono così eliminati dalla competizione. States e Russia si giocheranno il primo posto nel girone nello scontro diretto di domani sera. Prestazione sopra le righe di Matt Anderson (15 punti) e del rientrante Taylor Sander (14) che però si è infortunato nel finale di terzo set, doppia cifra anche per il rilanciato Benjamin Patch (12), al centro Max Holt mentre Micah Christenson in cabina di regia. Tra le fila dei biancorossi non ha giocato Kurek, mancano Kubiak e Mika, dunque il top scorer è stato Damian Schulz (13).

CLASSIFICA: USA 1 vittoria (3 punti), Russia 1 vittoria (3 punti), Polonia 0 vittorie (0 punti). Domani: USA-Russia.













(foto Valerio Origo)