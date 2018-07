Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: Italia-Ungheria 9-10. Le pagelle del Setterosa

L’Italia abbandona il torneo continentale di pallanuoto femminile ai quarti di finale: l’Ungheria vince 10-9 e vola in semifinale. Per il Setterosa ora un mesto tabellone per il quinto posto. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna.

ITALIA 6

GORLERO Giulia, 7.5: cosa chiedere di più alla nostra numero 1? Dodici parate su ventidue tiri subiti, un rigore neutralizzato: altra prestazione sontuosa del nostro portiere.

TABANI Chiara, 6.5: un gol per lei e tantissima grinta difensiva. La seconda espulsione temporanea la limita un po’.

GARIBOTTI Arianna, 7.5: conferma di essere la bomber del Setterosa. Anche oggi per lei poker, una costante spina nel fianco delle magiare.

AVEGNO Silvia, 6: un gol importante in avvio, poi si spegne alla distanza dopo il secondo fallo grave commesso.

QUEIROLO Elisa, 6: rete importante nell’ultimo quarto, poi la luce del Setterosa si spegne.

AIELLO Rosaria, 5: i soliti falli in ripartenza, un rigore causato, nessun gol segnato. Prova insufficiente.

PICOZZI Domitilla, 5: prova insufficiente anche per lei. Causa un penalty, ma non si propone mai in chiave offensiva.

BIANCONI Roberta, 4.5: indubbiamente sulla valutazione pesa il rigore sbagliato alla fine, ma tutta la prova odierna è stata al di sotto delle aspettative.

EMMOLO Giulia Enrica, 5.5: un solo gol su cinque tentativi, alcuni dei quali invitanti. Purtroppo alla fine gli errori pesano.

PALMIERI Valeria, 5: poco più di un tempo per lei, ma prova una sola conclusione e le viene fischiato un fallo grave contro.

GRAGNOLATI Arianna, SV: utilizzata troppo poco oggi.

DARIO Sara, SV: minutaggio davvero scarso per lei.

LAVI Federica Eugenia, NE.

CT CONTI Fabio, 5.5: il sogno del Setterosa si infrange subito nella fase ad eliminazione diretta. Oggi una rotazione minore delle effettive in campo, ma l’Italia, quando si trova a giocare partite equilibrate, troppo spesso esce sconfitto.













Foto: katacarix Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it