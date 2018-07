Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: Italia-Croazia 24-3. Le pagelle dell’incontro

L’Italia ha travolto la Croazia per 24-3 nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida.

ITALIA 7

Gorlero, 6: si fa sorprendere in un paio di occasioni, ma alterna buone parate. Le sfide decisive saranno altre.

Tabani, 7: due reti e due assist, oltre ad una bella prestazione difensiva.

Garibotti, 8: tre reti su tre tiri, conditi da tre assist. Prestazione ottimale, nonostante la caratura dell’avversario-

Avegno, 6.5: buona gara, condita da due reti. Sta crescendo in vista della seconda fase.

Queirolo, 7: tre reti, belle controfughe, buona prestazione in fase di copertura.

Aiello, 6: una rete ed un assist per lei, ma ancora troppi falli.

Picozzi, 6.5: tre assist ed una rete per lei.

Bianconi, 7.5: tre reti, due assist, lla sola pecca di aver perso uno dei tre sprint ai quali ha preso parte.

Emmolo, 8: quattro reti impreziosite da due assist, bene anche in fase difensiva.

Palmieri, 8.5: quattro tiri ed altrettante reti. Va anche a prendersi palla in difesa per partire in controfuga.

Gragnolati, 6: unica giocatrice di movimento a non essere andata in gol, ma dà una mano dietro in una giornata di ordinaria amministrazione.

Dario, 7: va in rete, firma un assist e gioca bene in difesa. Buona prestazione per lei.

Lavi, 6: esordio per lei e subito le croate la bucano. Si riscatta parando le successive conclusioni.

CT Conti, 7: le ragazze seguono i suoi dettami tattici ed ottengono la vittoria in goleada che serviva.

CROAZIA 4.5

Ratkovic 6, Miljkovic 6, Topic sv, Balic 6, Lordan 6, Skelin 4, Badzim 4, Butic D. 4.5, Bukic 4, Butic I. 6, Pavic 4.5, Saftic 4, Barisic 4. CT: Matutinovic 4.













Foto: katacarix Shutterstock.com

