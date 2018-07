Pallanuoto femminile, Europei 2018: l’Italia travolge la Croazia 24-3. Secondo successo per il Setterosa

Agli Europei di Barcellona è arrivato il secondo successo per il Setterosa, che ha travolto la Croazia per 24-3. Dopo la sconfitta con la Grecia e il pareggio con l’Olanda, dunque, la squadra di Fabio Conti torna a muovere in maniera decisa la sua classifica, facendo un passo avanti verso l’obiettivo, che a questo punto è diventato il secondo posto. Goleada doveva essere e goleada è stata, sebbene qualche imprecisione di troppo c’è stata. L’importante, però, al di là del risultato, era ritrovare fiducia e convinzione per proseguire alla grande il cammino nella rassegna continentale.

La cronaca

Pronti, via e subito Garibotti ha piazzato una doppietta per indirizzare l’incontro. Le azzurre hanno praticamente banchettato in attacco, segnando 7 reti nel primo quarto, con Tabani, Dario, Avegno e Palmieri (due gol). In difesa, però, il Setterosa non è stato esente da errori, con il CT Conti apparso perplesso quando Butic e Miljkovic hanno sorpreso il portiere Gorlero. Nel secondo periodo, però, l’Italia ha girato le viti e si è scatenata, specie in controfuga, con Emmolo (due volte) e Queirolo. Quest’ultima ha poi arrotondato per il 13-2 dell’intervallo, dopo le reti di Avegno e Bianconi. La capitana azzurra ha poi calato il tris nel terzo periodo, in cui la protagonista è stata per Palmieri, che ha messo a segno altri due gol (il secondo di pregevole fattura, con finta di sciarpata e tiro in beduina) per il poker personale. Il resto della partita è stato infatti un tiro al bersaglio verso la porta croata: Emmolo, proprio allo scadere del match ha firmato la quarta rete personale, mentre Garibotti e Bianconi si sono “accontentate” di una tripletta. Doppietta, invece, per Tabani, in un quarto periodo in cui anche Aiello e Picozzi si sono iscritte a referto, con l’unica nota stonata del gol con cui Balic ha battuto il secondo portiere Lavi.

Il tabellino

Italia – Croazia 24-3

Italia: Gorlero, Tabani 2, Garibotti 3, Avegno 2, Queirolo 3, Aiello 1, Picozzi 1, Bianconi 3, Emmolo 4, Palmieri 4, Gragnolati, Dario 1, Lavi

Croazia: Ratkovic, Miljkovic 1, Topic, Balic 1, Lordan, Skelin, Badzim, D. Butic, Bukic, I. Butic 1, Pavic, Saftic, Barisic

Note: in superiorità 6/9 per l’Italia e 0/1 per la Croazia













alessandro.tarallo@oasport.it

