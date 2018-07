Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: Israele-Italia 2-21. Inizio soft per il Setterosa, bene la differenza reti

Goleada doveva essere e così è stato: l’Italia batte Israele per 21-2 nell’esordio degli Europei di pallanuoto femminile scattati oggi a Barcellona. Il Setterosa risponde così anche all’Olanda, che nel match inaugurale ha superato per 21-1 la Croazia, in ottica differenza reti nel Girone A. Domani, alle ore 20.30, primo impegno probante per le azzurre, contro la Grecia.

Lo scarto è di 19 reti, il medesimo dell’unico precedente tra le due formazioni, datato 2 febbraio, nelle qualificazioni dell’Europa Cup, quando però le ragazze del CT Fabio Conti si imposero per 19-0. Oggi l’italia impiega metà del primo quarto per sbloccarsi, e al primo intervallo il punteggio è di 3-0.

Le azzurre si sciolgono col passare dei minuti ed il punteggio a metà gara diventa 9-0. Nella terza frazione, dopo quasi 21′ cade l’imbattibilità di Gorlero, ma le azzurre allungano ancora, chiudendo sul 14-1. L’ultimo quarto serve al Setterosa per fare il massimo in ottica differenza reti: finisce 21-2 per le azzurre, che domani dovranno battere la Grecia per tenere intatto il sogno del primo posto.

Per le ragazze del CT Conti, che fa ruotare tutte le giocatrici ad eccezione del secondo portiere Lavi, da segnalare i sei gol di Garibotti ed il poker di Palmieri. Triplette per Aiello e Bianconi, doppiette di Picozzi ed Emmolo e rete di Avegno. Per Israele in gol Noy e, su rigore, Strugo. Bene il Setterosa in superiorità numerica: 8/9.













Foto: Daniela Bolla

