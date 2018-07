Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: completata la fase a gironi. Risultati, classifiche e accoppiamenti della seconda fase

Va in archivio la fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile: l’Olanda batte la Grecia per 8-7 e vince il Girone A andando a prendersi un comodo quarto di finale contro la Germania. Dallo stesso lato del tabellone, l’Italia affronterà l’Ungheria. La Spagna vince il Girone B e troverà la Francia, mentre un altro quarto equilibrato, come quello delle azzurre, andrà in scena tra Grecia e Russia. Di seguito tutti i risultati odierni, le classifiche finali e gli accoppiamenti dei quarti.

Girone A

Risultati quinta giornata

Israele-Croazia 7-7

Francia-Italia 3-11

Grecia-Olanda 7-8

Classifica finale

Olanda 13; Grecia 12; Italia 10; Francia 6; Israele e Croazia 1.

Girone B

Risultati quinta giornata

Serbia-Turchia 9-6

Ungheria-Germania 26-1

Spagna-Russia 12-11

Classifica finale

Spagna 15; Ungheria 12; Russia 9; Germania 6; Serbia 3; Turchia 0.

Seconda fase

Quarti di finale (23 luglio)

Olanda-Germania

Italia-Ungheria

Grecia-Russia

Francia-Spagna

Finali 9° posto (23 luglio)

Israele-Serbia

Finale 11° posto (23 luglio)

Croazia-Turchia













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it