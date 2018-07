Hockey su pista, Europei La Coruna 2018: i risultati delle semifinali. Domani tutte le finali

Si completano e vanno in archivio le semifinali degli Europei di hockey su pista: domani per il titolo continentale si affronteranno la Spagna e Portogallo, mentre per il terzo gradino del podio saranno di fronte Francia ed Italia. Di seguito tutti i risultati di oggi ed il programma di domani, con ben cinque gare.

Semifinali

Spagna-Francia 8-2

Portogallo-Italia 4-2

Semifinali 5°-8° posto

Inghilterra-Andorra 2-8

Svizzera-Germania 7-6 dts (5-5)

Triangolare 9°-11° posto

Belgio-Olanda 3-15

(Classifica: Olanda 3; Austria e Belgio 1)

Domenica 22 luglio

Finalissima

Spagna-Portogallo

Finale 3° posto

Francia-Italia

Finale 5° posto

Andorra-Svizzera

Finale 7° posto

Inghilterra-Germania

Triangolare 9°-11° posto

Olanda-Austria













Foto: FISR

robertosantangelo@oasport.it