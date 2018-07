Pallanuoto femminile, Europei 2018: partita tesissima tra Italia e Olanda, ne viene fuori un pareggio per 6-6

Setterosa dai due volti nel terzo incontro degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Barcellona: le azzurre, reduci dalla sconfitta con la Grecia, sfidavano l’Olanda in un match molto importante e davvero molto teso. Dopo una prima parte di gara eccezionale la squadra tricolore è stata raggiunta e scavalcata dalle Orange, con però un buon pareggio per 6-6 trovato da Roberta Bianconi sul finale. Non si chiudono qui le possibilità di podio per l’Italia, non ci sono però più chances di centrare la prima piazza nel girone preliminare.

La partita

Tensione altissima sin dai primi minuti: tanti colpi proibiti sott’acqua e molte fasi interrotte di gioco. Le azzurre partono forte soprattutto con la superiorità numerica: a segno dal centro sia Silvia Avegno che Chiara Tabani, nel frattempo aveva temporaneamente pareggiato Stomphorst. Il secondo quarto è di gran marca italiana: Sevenich trova momentaneamente il pareggio con una rete dalla distanza, ma poi rispondono Domitilla Picozzi e Arianna Garibotti con la superiorità, per un fondamentale 4-2 a metà gara. Alla ripresa del gioco si sblocca però una conoscenza del campionato italiano: Van der Sloot che nel giro di un minuto trova il pareggio con una splendida doppietta. Inizio di ultimo periodo da dimenticare: Genee e Wegens portano le Orange sul doppio vantaggio, ma quando sembra essere finita (olandesi anche con la palla del +3), arriva la clamorosa rimonta con le reti di Arianna Gragnolati e Roberta Bianconi su rigore. Mille emozioni sul finale da entrambe le parti, ma non c’è spazio per altre reti.

Il tabellino

Olanda-Italia 6-6

Olanda: Aarts, Wegens 1, Genee 1, Van Der Sloot 2, Wolves, Stomphorst 1, Rogge, Sevenich 1, Joustra, Koolhaas, Voorvelt, Sleeking, Willemsz. Coach. Havenga

Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 1, Avegno 1, Queirolo, Aiello, Picozzi 1, Bianconi 1, Emmolo, Palmieri, Gragnolati 1, Dario, Lavi. Coach. Conti

Arbitri: Alexandrescu (rom), Schwartz (isr)

Note:

Parziali 1-2, 1-2, 2-0, 2-2

Superiorità numeriche: Olanda 2/7, Italia 3/10 + 1 rigore. Uscita per limite di falli Rogge (O) nel quarto tempo. Ammonito Havenga (all. O) per proteste nel quarto tempo.













gianluca.bruno@oasport.it