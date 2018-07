Pallanuoto femminile, Europei 2018: Italia-Israele. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Dopo tanta attesa, iniziano finalmente gli Europei di pallanuoto 2018, la competizione più importante a livello di nazionali nel Vecchio Continente per quest’anno. A Barcellona si comincia con il torneo a livello femminile: subito in acqua il Setterosa di Fabio Conti. Le vice campionesse olimpiche in carica se la vedranno oggi con Israele nel debutto in questo Europeo. Andiamo a scoprire il programma completo e come seguire in tv l’incontro.

Prima giornata

Sabato 14 luglio

Gruppo A

ISRAELE-ITALIA (ore 15:30) Diretta tv Rai Sport HD













gianluca.bruno@oasport.it