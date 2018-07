Pallanuoto femminile, Europei 2018: il Setterosa batte la Germania 17-2 e si giocherà il quinto posto

Torna alla vittoria il Setterosa dopo la deludente sconfitta ai quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile a Barcellona con l’Ungheria. Le azzurre hanno sconfitto per 17-2 la Germania nella semifinale per il quinto posto: la squadra di Fabio Conti andrà dunque a giocarsi il piazzamento ai piedi del podio contro la Russia in una sfida comunque spettacolare.

Germania-Italia 2-17

Germania: Saurusajtis, Vosseberg, Hinz, Eggert, I. Deike, G. Deike, Vunder, Fry, Stiefel 1, Adamski, Gelse 1, Krukenberg, Kerssenboom. Coach Skibba.

Italia: Gorlero, Tabani 2, Garibotti 2, Avegno, Queirolo 2, Aiello 2, Picozzi 3, Bianconi 1, Emmolo 2, Palmieri 2, Gragnolati, Dario 1, Lavi. Coach Conti.

Arbitri: Kunikova (Svk) e Angileri (Mlt).

Note: parziali 0-4, 0-6, 0-4, 2-3. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Germania 1/7, Italia 3/3. Lavi (I) sostituisce Gorlero dall’inizio del terzo tempo.













