Sorteggio Calendario Serie A 2018-2019: quando si svolge? Data, programma, orario d’inizio e tv

Giovedì 26 luglio, alle ore 19.00, si svolgerà il sorteggio del calendario della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio entrerà nel vivo, presso gli studi Sky di Milano inizierà ufficialmente la stagione con la definizione delle 38 giornate, verrà stilato l’ordine di tutte le partite e verranno definiti i vari incroci. I tifosi potranno così conoscere l’impegno delle proprie squadre e tutti gli appassionati sapranno le date dei big match e degli incontri più avvincenti e appassionanti. La Juventus, dopo un mercato sontuoso con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, cercherà di difendere il titolo ma nella corsa scudetto ci sono anche Inter e Napoli che proveranno a impensierire i bianconeri.

La prossima Serie A inizierà il 18 agosto e si concluderà il 26 maggio 2019. Sono previsti tre turni infrasettimanali (mercoledì 26 settembre, mercoledì 26 dicembre e mercoledì 3 aprile) mentre ci saranno ben sei soste (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre, 6 gennaio, 13 gennaio, 24 marzo) anche perché si giocherà durante il periodo natalizio con gli incontri previsti per 22, 26 e 29 dicembre prima del ritorno in campo il 20 gennaio.

Di seguito la data, il calendario dettagliato, il programma completo e l’orario d’inizio del sorteggio del calendario della Serie A 2018-2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go.

GIOVEDI’ 26 LUGLIO:

19.00 Sorteggio calendario Serie A 2018-2019

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2018-2019: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.













(foto Ciro Santangelo)