Calcio, Andrea Pirlo vice di Roberto Mancini? Il Maestro pronto al ritorno in Nazionale

Andrea Pirlo sarebbe pronto a vestire i panni del vice di Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale Italiana. Il Maestro, che si è ritirato dal calcio giocato, potrebbe tornare in azzurro e supportare l’allenatore nel tentativo di far rinascere il nostro movimento dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista di Milan e Juventus, come riporta l’Ansa, dovrebbe completare l’organico dei collaboratori di Roberto Mancini che per il momento non dovrebbe contare su Angelo Gregucci, uno dei suoi storici assistenti.

Resterebbe però un ultimo nodo da sciogliere. Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, deve verificare la compatibilità del ruolo di opinionista Sky che Pirlo ricoprirà durante la prossima Champions League.