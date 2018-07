Pallanuoto femminile, Europei 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di pallanuoto, la competizione più importante di quest’anno per quanto riguarda la selezione italiana al femminile. Obiettivo medaglie per il Setterosa di Fabio Conti. Andiamo a scoprire il calendario completo con tutto il programma del torneo femminile. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Semifinali e finali saranno trasmesse in diretta su Rai2.

SABATO 14 LUGLIO

Prima giornata

Ore 14:00 Olanda-Croazia

Ore 15:30 Israele-ITALIA

Ore 17:00 Russia-Turchia

Ore 18:30 Serbia-Germania

Ore 20:30 Francia-Grecia

Ore 22:15 Ungheria-Spagna

DOMENICA 15 LUGLIO

Seconda giornata

Ore 14:00 Russia-Germania

Ore 15:30 Ungheria-Serbia

Ore 17:00 Grecia-Croazia

Ore 18:30 Francia-Israele

Ore 20:30 Olanda-ITALIA

Ore 22:00 Spagna-Turchia

MARTEDI 17 LUGLIO

Terza giornata

Ore 14:00 Russia-Germania

Ore 15:30 Ungheria-Serbia

Ore 17:00 Grecia-Croazia

Ore 18:30 Francia-Israele

Ore 20:30 Olanda-ITALIA

Ore 22:30 Spagna-Turchia

GIOVEDI 19 LUGLIO

Quarta giornata

Ore 14:00 Israele-Grecia

Ore 15:30 Germania-Turchia

Ore 17:00 ITALIA-Croazia

Ore 18:30 Olanda-Francia

Ore 20:30 Russia-Ungheria

Ore 22:30 Serbia-Spagna

SABATO 21 LUGLIO

Quinta giornata

Ore 14:00 Serbia-Turchia

Ore 15:30 Ungheria-Germania

Ore 17:00 Israele-Croazia

Ore 18:30 Francia-ITALIA

Ore 20:30 Grecia-Olanda

Ore 22:30 Spagna-Russia

LUNEDI 23 LUGLIO

Quarti di finale

Ore 17:00 2A-3B

Ore 18:30 3A-2B

Ore 20:30 1A-4B

Ore 22:00 4A-1B

MERCOLEDI 25 LUGLIO

Semifinali

Ore 17:00

Ore 18:30

VENERDI 27 LUGLIO

Finale bronzo

Ore 20:30

FINALE ORO

Ore 22:15













