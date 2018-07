Pallanuoto, Europei femminili 2018: Italia-Grecia 6-7, le pagelle del Setterosa

Una sconfitta con molto amaro in bocca che resta per il Setterosa nella seconda uscita degli Europei 2018 di Barcellona: le azzurre sono state battute in un match molto intenso per 7-6 dalla Grecia e ora devono praticamente salutare le possibilità di prima piazza nel girone. Andiamo a rivivere il match con le pagelle delle azzurre.

Gorlero, 5: giornata da dimenticare per il portierone tricolore che spesso e volentieri si fa trovare impreparata su conclusioni delle greche.

Tabani, 5,5: 24′ in acqua, poco presente in fase offensiva, non da ricordare anche la sua prova in chiusura.

Garibotti, 5: ci si aspettava tanto da lei, che ieri aveva sbalordito con sei reti. Una delle maggiori bocche da fuoco azzurre resta invece a secco contro le elleniche che riescono a chiuderla al meglio.

Avegno, 6: parte forte la giovane azzurra, subito a segno, ma poi cala alla distanza come tutta la squadra.

Queirolo, 7: il capitano tricolore come di consueto prova a suonare la carica. Per lei due reti in momenti fondamentali, ma sul finale non riesce a trovare il colpo del KO.

Aiello, 6: indispensabile il centroboa azzurro che oggi gioca meno minuti anche a causa di un colpo preso in faccia.

Picozzi, 5,5: 9′ in acqua e poche note da ricordare.

Bianconi, 6,5: la mancina azzurra quando va al tiro senza marcatura è davvero perfetta. Le greche però le prendono le misure e spesso e volentieri riescono a chiuderla. Due reti per lei.

Emmolo, 5,5: prestazione incolore per una delle stelle della rosa tricolore, sempre troppo chiusa sul suo mancino.

Palmieri, 6,5: minuti di qualità per l’altro centroboa azzurro che fa a sportellate sui due metri.

Gragnolati, senza voto: solo 4′ in acqua.

Dario, senza voto: 2′ in acqua per l’azzurra.

Lavi, ne.













Foto: Daniela Bolla