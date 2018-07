Pallanuoto, Europei Barcellona 2018: Italia-Grecia 6-7. Le elleniche spengono i sogni di primo posto del Setterosa

Prima partita contro un avversario di spessore e prima sconfitta per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile in corso a Barcellona: l’Italia si arrende alla Grecia per 6-7 e vede così allontanarsi il primo posto nel raggruppamento. Martedì ulteriore scontro con una pretendente alla vittoria finale, l’Olanda.

Nel primo quarto è Avegno a sbloccare il risultato a 5’42” nella prima superiorità del Setterosa. Asimaki ristabilisce la parità dopo soli 14″ con una sciarpa. La Grecia passa a condurre a 2’17” con Tsoukala dalla distanza, concretizzando la prima (generosissima) superiorità. A 37″ dalla prima sirena il pari di Bianconi sempre in superiorità. Eleftheriadou però, con la complicità di Gorlero, a 10″ dall’intervallo riporta le elleniche avanti 3-2.

Nel secondo periodo Plevritou trova il +2 dopo neppure un minuto, poi l’Italia sporca la media in superiorità. Conti chiama timeout a 3’11”, ma le azzurre non riescono a sfondare. A 2’08” però Bianconi dalla distanza ritrova il -1. Passano 18″ e Asimaki riporta le greche sul doppio vantaggio con la rete del 3-5. Il Setterosa però torna a segnare in superiorità con Emmolo, e al riposo lungo si va sul 4-5.

La terza frazione si apre con il pari di capitan Queirolo nel primo possesso, poi il sorpasso del Setterosa arriva in superiorità numerica ancora con Queirolo a 3’12”. Diamantopoulou però ad un secondo dalla penultima sirena trova la rete del pari: gli ultimi otto minuti iniziano così sul 6-6.

L’ultimo periodo vive sul filo dell’equilibrio: a spezzarlo, a 3’26” dalla conclusione è Avramidou, che è abile a raccogliere la respinta del palo della porta difesa da Gorlero ed insaccare. L’Italia non riesce a pervenire più al pareggio: la Grecia conserva il vantaggio e porta a casa una vittoria pesantissima in ottica primo posto.













Foto: Daniela Bolla

