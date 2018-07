Pallanuoto, Europei Barcellona 2018: completata la fase a gironi. Risultati, classifiche e accoppiamenti della seconda fase

Va in archivio la fase a gironi degli Europei di pallanuoto: oltre all’Italia, conquistano il primo posto anche Serbia, Croazia e Spagna, con gli iberici che passano per differenza reti e vanno a finire nello spicchio di tabellone degli azzurri, per un’ipotetica semifinale per cuori forti.

Girone A

Risultati terza giornata

Germania-Ungheria 4-4

Georgia-Italia 3-14

Classifica finale

Italia 9; Ungheria e Germania 4; Georgia 0.

Girone B

Risultati terza giornata

Malta-Francia 6-12

Montenegro-Spagna 7-7

Classifica finale

Spagna e Montenegro 7; Francia 3; Malta 0.

Girone C

Risultati terza giornata

Turchia-Olanda 5-22

Croazia-Grecia 11-7

Classifica finale

Croazia 9; Grecia 6; Olanda 3; Turchia 0.

Girone D

Risultati terza giornata

Serbia-Slovacchia 13-5

Russia-Romania 12-7

Classifica finale

Serbia 9; Russia 6; Romania 3; Slovacchia 0.

Seconda fase

Ottavi di finale (22 luglio)

Ungheria-Olanda (ai quarti Serbia)

Montenegro-Romania (ai quarti Croazia)

Germania-Grecia (ai quarti Spagna)

Francia-Russia (ai quarti Italia)

Semifinali 13°-16° posto (22 luglio)

Georgia-Turchia

Malta-Slovacchia













Foto: katacarix Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it