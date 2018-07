Pallanuoto, Europei 2018: Sandro Campagna contento dei suoi ragazzi. “Ci serviva per allenare l’intensità”

Obiettivo raggiunto per il Settebello, che con la vittoria sulla Georgia vola direttamente ai quarti degli Europei di Barcellona. Sandro Campagna ha espresso la sua soddisfazione commentato la partita odierna, nelle parole riportate dall’Ufficio Stampa della Federnuoto. “Siamo partiti bene. Prima 3-0, poi 6-0 ma ci siamo impigriti in attacco. Ho detto ai ragazzi che questa partita ci serviva per allenare l’intensità perché stare quattro giorni fermi ci consentirà di recuperare energie mentali ma può essere pericolosa dal punto di vista fisico“.

Prova superata, in ogni caso. “Dal terzo tempo abbiamo giocato meglio, più sciolti in attacco, con delle belle controfughe. Abbiamo fatto dei movimenti molto buoni che mi sono venuti in mente durante il gioco che ci serviranno per migliorare nei prossimi match“.

Al CT ha fatto eco Zeno Bertoli. “Il risultato poteva sembrare scontato ma ci abbiamo messo cuore ed intensità considerando che il mister è stato bravo a tenerci sulla corda e a stimolarci tenendo alta la tensione. Ora questi tre giorni ci serviranno per recuperare al meglio e riprendere le energie per il quarto di finale“.

Anche Andrea Fondelli è contento della prima parte di torneo. “Personalmente mi metto a disposizione per la squadra sia in attacco che in difesa. Serve esser poliedrici nella pallanuoto moderna, mi piace esserlo e farlo al meglio. L’Ungheria resterà sempre una bella vittoria e una bella pagina di pallanuoto azzurra, ma ormai è archiviata e bisogna pensare avanti e a migliorare il risultato di due anni fa“.













