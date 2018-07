Pallanuoto, Europei 2018: risultati e classifiche della seconda giornata. Il Settebello ipoteca la prima piazza

Seconda giornata da sogno per il Settebello agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Gli azzurri dominano in lungo e in largo con l’Ungheria e ipotecano la prima piazza nel Girone A. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate.

Seconda giornata

(C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0)

(A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2)

(D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, 1-3)

(C) Grecia-Olanda 12-7 (6-3, 3-2, 2-2, 1-0)

(B) Montenegro-Malta 17-5 (4-1, 7-0, 4-2, 2-2)

(D) Russia-Serbia 9-11 (2-3, 3-3, 1-3, 3-2)

(A) Ungheria-Italia 5-12 (0-5, 4-2, 0-2, 1-3)

(B) Spagna-Francia 7-4 (1-0, 4-1, 2-2, 0-1)

Classifiche

Girone A: Italia 6, Ungheria e Germania 3, Georgia 0

Girone B: Montenegro e Spagna 6, Francia e Malta 0

Girone C: Grecia e Croazia 6, Olanda e Turchia 0

Girone D: Serbia 6, Russia e Romania 3, Slovacchia 0













