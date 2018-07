Pallanuoto, Europei 2018. Molina: “Non mi fischieranno i tifosi spagnoli. Nuovi stimoli verso Tokyo 2020”

Tutto pronto per Spagna-Italia: questa sera alle 22 si accende lo spettacolo alla Picornell di Barcellona per la seconda semifinale degli Europei di pallanuoto maschile. In acqua le squadre che nel 1992, proprio nella città catalana, si sono giocate il titolo a Cinque Cerchi, con protagonista in acqua proprio il ct azzurro Sandro Campagna. Sul piano vasca però anche colui che la calottina iberica l’ha vestita per anni, e ora invece è passato a quella azzurra: Guillermo Molina.

Il giocatore della Pro Recco ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport alla vigilia di quello che per lui è ovviamente un derby: “Sono felice per me, per il Settebello e anche per loro. Era da una vita che non entravano tra le prime quattro in una grande manifestazione”. Prosegue: “Dal punto di vista tecnico, direi che affrontare la Grecia sarebbe stata la stessa cosa, in termini di valori. Dal punto di vista emotivo, nessun problema né per me né per la squadra: stiamo dimostrando una grande tenuta mentale. Mi fischieranno? Non credo. In questi giorni, anzi, ho ricevuto una bella accoglienza”.

Su questa prima parte di Europei del Settebello non si sbilancia: “Abbiamo lavorato sodo nella fase invernale e i risultati si vedono. Tutti sanno sacrificarsi. Stiamo offrendo un gioco frizzante: velocità, contropiede, agilità. Armi decisive per contrastare avversari più pesanti. Ma il vero punto di forza è la difesa, Marco Del Lungo in porta è in stato di grazia. Un voto? Dico sei e mezzo. Credetemi, possiamo fare molto meglio”.

L’obiettivo è comunque quello a Cinque Cerchi. Sandro Campagna l’ha convinto: “Un entusiasmo contagioso. Il c.t. mi ha dato nuovi stimoli per inseguire i Giochi di Tokyo”.













gianluca.bruno@oasport.it