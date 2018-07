Italia-Francia, Semifinale Europei calcio Under19: a che ora comincia e su che canale vederla in tv

Giornata di semifinali agli Europei Under 19 di calcio. L’Italia sfida la Francia per un posto in finale. L’occasione è ghiotta, anche per “vendicarsi”: due anni fa, infatti, le due squadre si sfidarono nella partita decisiva del torneo e a vincere furono i transalpini. La Francia ha avuto più difficoltà ad accedere alla semifinale, seconda nel suo raggruppamento, ma non per questo partirà sfavorita. Per l’Italia il titolo manca dal 2003.

Italia-Francia è in programma oggi alle 18.00 allo stadio Hietalahti di Vaasa e sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming sul sito Rai Play e sull’app dedicata.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia.

Il programma

Giovedì 26 luglio

18.00 Italia-Francia













Foto: FIGC