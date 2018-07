Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Ungheria 12-5, le pagelle del Settebello

Un dominio addirittura inaspettato: il Settebello non si ferma più e distrugge nel secondo incontro dei gironi preliminari degli Europei di pallanuoto l’Ungheria per 12-5, ipotecando praticamente la prima piazza nel raggruppamento. Andiamo a rivivere questo emozionante match con le pagelle dei protagonisti azzurri.

Italia

Del Lungo, voto 8: una vera e propria certezza. Ha iniziato questo Europeo in modo formidabile, non passa nulla alle sue spalle: para in tutti i modi, anche nel tu per tu con gli avversari. Mostruoso.

F. Di Fulvio, voto 7: sale la tensione in acqua e sale anche il livello per la Freccia Azzurra che realizza due reti (una in controfuga davvero splendida). È uno degli uomini con più qualità della squadra tricolore.

Molina Rios, voto 6,5: una vera e propria perla per il veterano italo-spagnolo nel primo quarto. Prestazione comunque più che sufficiente sotto tutti gli aspetti.

Figlioli, voto 7: davvero devastante con le sue bordate il capitano azzurro. Sigla una rete da quasi metà vasca che fa alzare in piedi tutto il pubblico della Picornell.

A. Fondelli, voto 6,5: minutaggio non esagerato per il difensore tricolore, che trova anche una rete. Unica pecca l’espulsione subita nel finale.

Vellotto, voto 7: undici minuti nel quale si fa vedere bene in attacco (una rete sull’unico tiro tentato) e benissimo in difesa. Più che discreta la prova del difensore campano.

Renzuto Iodice, voto 7,5: giornata da protagonista in un palcoscenico così di alto livello per il neo acquisto della Pro Recco. 1/1 al tiro, dalla sua mattonella, si esalta anche in difesa.

Gallo, voto 8: una nuova giovinezza per il mancino siciliano. Si è conquistato con le unghia e con i denti il posto in nazionale e sta dimostrando di meritarselo fino in fondo: doppietta per lui.

N. Presciutti, voto 6,5: tanto lavoro oscuro per il difensore dell’AN Brescia.

Bodegas, voto 7: si mangia qualche gol di troppo, ma è davvero dominante al centro. Ottiene espulsioni su espulsioni, va due volte a segno e si fa trovare sempre pronto al momento giusto.

Echenique, voto 6: non riesce ad accendere la lampadina in questa fantastica giornata per il Settebello.

Bertoli, voto 6,5: tanta lotta, sempre utile per la performance della squadra.

Nicosia, non entrato.













gianluca.bruno@oasport.it