Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Russia 11-1. Settebello in semifinale, le voci dei protagonisti

L’Italia della pallanuoto ritorna tra le prime quattro selezioni continentali: il Settebello asfalta la Russia nei quarti con lo score di 11-1 e vola in semifinale. A fine gara al sito federale hanno parlato il CT Sandro Campagna e due artefici della magica serata, Valentino Gallo e Nicholas Presciutti.

Il commissario tecnico Sandro Campagna è entusiasta di quanto fatto dai propri uomini: “I ragazzi sono stati bravi a incanalare la partita sui binari giusti e ad allungare nel punteggio. Hanno difeso con sicurezza e costruito bene il gioco. Il prossimo avversario non mi interessa. Una semifinale europa è sempre un incontro difficile, ma la coesione e l’intensità che ho visto in questo torneo mi trasmettono fiducia“.

Finisce anzitempo la gara di Nicholas Presciutti, che a quattro minuti dal termine ha subito l’espulsione definitiva: “Abbiamo affrontato la partita come sapevamo: loro sul piano fisico ci hanno messo sotto ma siamo stati bravi, coesi e uniti verso un solo obiettivo. La difesa è il nostro punto di forza in questo momento e vogliamo continuare così“.

Tripletta per Valentino Gallo, uno dei migliori in acqua: “Abbiamo voluto con tutte le forze questa semifinale. L’abbiamo conquistata non mollando neanche un centimetro contro un avversario che poteva sembrare abbordabile ma che in acqua si faceva sentire con la fisicità. Personalmente sto bene e sono in fiducia. Per il resto cerco di finalizzare al meglio il lavoro dei compagni che anche oggi sono stati bravissimi in difesa“.













Foto: Enrico Spada

