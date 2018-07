Calcio femminile, Europei U19 2018: Italia eliminata ai gironi, la Germania vince 2-0

L’Italia è stata eliminata dagli Europei U19 di calcio femminile. Le azzurrine sono state sconfitte dalla Germania per 2-0 nell’ultima partita del girone e incappano così nel terzo ko consecutivo mentre le tedesche volano in semifinale insieme all’Olanda che oggi ha battuto la Danimarca per 3-1.

La nostra Nazionale si schiera in campo con il 4-3-3: Lauria, Panzeri, Pettenuzzo, Merlo, Santoro, Caruso, Regazzoli, Soffia, Glionna, Polli, Greggi. Le due squadre giocano a viso aperto, le azzurre hanno anche due occasioni al 19′ (Eberf salva in scivolata su Soffia) e al 24′ (Polli sfiora il palo destro calciando da 20 metri) ma al 36′ le teutoniche passano in vantaggio: passaggio filtrante di Mueller per Anyomi che di piatto supera Lauria. La Germania gioca sule ali dell’entusiasmo ma l’Italia non si tira indietro e infatti allo scoccare dell’ora Polli trova la via del gol ma viene annullato per fuorigioco. Al 39′, poi, arriva il raddoppio con un bel tiro al volo di Krumbiergel al limite dell’area piccola.