Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Spagna in semifinale. Data, programma, orari e tv

L’Italia sfiderà la Spagna nelle semifinali degli Europei 2018 di pallanuoto maschile. Il Settebello ha letteralmente demolito la Russia con un perentorio 11-1 mentre le Furie Rosse si sono scatenate contro la Grecia nella seconda parte di gara. Gli azzurri se la dovranno vedere contro gli iberici nella piscina di Barcellona, nell’eterno revival della mitologica Finale delle Olimpiadi 1992: i ragazzi di Sandro Campagna partiranno leggermente favoriti contro i padroni di casa che saranno supportati da un pubblico caldissimo.

Si preannuncia una partita davvero molto complicata e intensa, aperta a ogni risultato: l’appuntamento è per giovedì 26 luglio alle ore 22.00, in palio la Finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Croazia e Serbia. L’Italia non vuole fallire l’appuntamento con la gloria e vuole continuare a sognare in grande, Di Fulvio e compagni hanno tutti i mezzi per proseguire la propria avventura in terra catalana.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Spagna, semifinale agli Europei 2018 di pallanuoto maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 26 LUGLIO:

22.00 Italia vs Spagna

ITALIA-SPAGNA: COME VEDERE LA SEMIFINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La semifinale dell’Italia agli Europei 2018 di pallanuoto maschile sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.