Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Georgia, una pura formalità per gli azzurri

Tutti hanno ancora negli occhi l’impressionante prestazione di ieri sera alla Picornell di Barcellona: il Settebello ha ottenuto il risultato più importante di questo inizio di Europei di pallanuoto maschile, andando letteralmente a dominare contro i grandi rivali dell’Ungheria, sconfitti per 12-5 nel secondo match dei gironi preliminari. Magiari non al top e in pieno ricambio generazionale, sì, ma gli azzurri hanno sfoderato una performance davvero di una bellezza rara, sotto ogni punto di vista: difesa, attacco, ripartenze e un portiere mostruoso.

La prima piazza nel Girone A è praticamente assicurata: l’Italia è a quota 6 punti, le inseguitrici (Germania e la stessa Ungheria) sono a 3 e manca una sola partita al termine di questa fase preliminare. L’obiettivo più importante dunque è stato raggiunto: quello di aggiudicarsi il raggruppamento e riuscire ad evitare scontri diretti con Croazia e Serbia, le grandi favorite della manifestazione. Ora serve chiudere in bellezza, oggi, alle 15.30, con la Georgia, la squadra materasso del girone.

“Ora ci aspettano quattro giorni per allenare i particolari, i dettagli da migliorare e nel frattempo giocare con la Georgia che ci impegnerà sul piano fisico” le parole di Sandro Campagna ieri a fine partita. Sicuramente si alleneranno schemi e nuove situazioni, che in partita possono sempre servire, anche se con un avversario di livello più basso. Ruoteranno di più i giocatori, ci sarà spazio per chi ha giocato meno (probabile che vedremo in acqua Gianmarco Nicosia in porta). Senza però perdere la concentrazione: dai quarti di finale sarà decisivo ogni incontro.













