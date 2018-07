Calcio, la Serie A arriva al cinema! Le partite saranno trasmesse nelle sale e nei teatri

Dalla prossima stagione sarà possibile vedere la Serie A di calcio anche al cinema e nei teatri. La Lega ha introdotto infatti un nuovo pacchetto chiamato Cinema e Teatro. Si tratta di una vera rivoluzione per il mondo del pallone, che prova così ad aumentare il numero degli spettatori in un modo totalmente nuovo. L’unica limitazione riguarderà la collazione delle sale, che dovranno distare almeno 80 km dallo stadio in cui viene giocata la partita.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, i cinema non saranno obbligati ad acquistare i diritti a priori, ma potranno chiedere la visione di ciascuna partita che interessa, una settimana prima di quando verrà giocata. Il costo per gli esercenti dovrebbe essere di 150 euro, mentre il costo del biglietto dovrà essere di almeno 7 euro. L’incasso netto verrà poi diviso con la Lega, a cui spetterà il 60%, mentre il restante 40% rimarrà agli esercenti.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com