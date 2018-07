Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Georgia. Orario d’inizio e come vederla in tv

Una pura formalità: la nazionale italiana di pallanuoto affronta la Georgia nella terza ed ultima partita dei gironi degli Europei di Barcellona. Gli azzurri, che ieri hanno distrutto l’Ungheria in un match storico, sfidano i georgiani che hanno poco da chiedere a questa rassegna continentale. Vincere per ufficializzare la prima piazza nel raggruppamento A. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro con orario d’inizio e come vederla in TV.

Fase a gironi – Gruppo A

3a giornata (20 luglio)

GEORGIA-ITALIA (ore 15:30)

Diretta tv su RaiSport+HD

Diretta streaming su LEN TV

Diretta live testuale su OA Sport













Foto: Renzo Brico